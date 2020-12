Consiglio: si riparte dal Bilancio. Gatti sul finanziamento dalle banche: "Serve per accompagnare arrivo del prestito ponte"

Ripartono domani i lavori del Consiglio grande e generale, con la maratona per l'approvazione della legge di bilancio previsionale. La discussione sulla Finanziaria riprenderà dagli articoli relativi agli incentivi per il settore dell'edilizia eco-sostenibile. Nel frattempo, in attesa dell'arrivo del prestito ponte, il Congresso di Stato ha autorizzato la stipula dei contratti di finanziamento da Bac, Bsi e Bsm per 17 milioni e 500mila euro totali. Quindi, dalle banche arriva un'anticipazione di cassa verso lo Stato, a un tasso fisso del 2,50% e con rimborso delle somme in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021.



Il finanziamento, spiega il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, "serve per accompagnare l'arrivo del prestito ponte" e andrà nella liquidità, quindi servirà, spiega, per le spese necessarie, dall'Iss fino a quelle per gli stipendi. E in merito al prestito che dovrebbe arrivare dall'estero, il responsabile alle Finanze conta di riuscire a riceverlo entro l'anno.