Consiglio: si riparte dal decreto sui titoli del debito pubblico

Ripresa alle 9:30 la seduta del Consiglio Grande e Generale. L'aula è impegnata nel comma 'decreti' ed è in esame quello inerente le disposizioni in materia di emissioni di titoli del debito pubblico.

Nella seduta serale di ieri avviato, intanto, l'iter in prima lettura, della Legge sulla famiglia. Illustrandola all'Aula il Segretario di Stato Stefano Canti si è soffermato sulla crisi demografica che sta vivendo la Repubblica. Tra gli interventi principali previsti dal pdl il raddoppio del congedo di paternità a 20 giorni retribuiti al 100%; il rafforzamento del congedo parentale con minimi garantiti; il bonus bebè da 1.000 euro, assegni familiari più alti e indicizzati, sostegni per donne non occupate e nuclei monogenitoriali. Tra le novità anche la figura del caregiver familiare, con riconoscimenti economici e previdenziali.

Per la maggioranza si tratta di un passo concreto verso il rafforzamento del welfare. Critica invece l'opposizione secondo la quale si tratta di misure “spot” o “propagandistiche”.







