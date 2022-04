Consiglio: si riparte dalla relazione dell’Agenzia di Informazione Finanziaria

Alle 14.30 torna a riunirsi il Consiglio Grande e Generale. Si riparte dal comma 17 dell'ordine del giorno che prevede la “Relazione annuale dell’Agenzia di Informazione Finanziaria concernente l’attività svolta nell’anno 2020 in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. Dopo le dichiarazioni di pubblica utilità, permute ed assegnazioni varie, si passerà alla ratifica dei decreti, tra i quali quelli sulle sanzioni alla Federazione Russa e il n°61 dell'11 aprile sull'emissione di 50 milioni di titoli del debito pubblico, riservati al mercato interno, ma anche quelli sulla cessazione dello stato di emergenza da Covid. A seguire il comma 20 con la prima lettura del progetto di legge sulla “regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza”, quello sul “diritto dell’Informazione e dei Media” e sugli “interventi a sostegno della famiglia”. In seconda lettura, e quindi per l'ok definitivo, il progetto di legge, presentato dalla segreteria Industria, sulle “norme per facilitare e semplificare l'avvio di attività economiche” e la “disciplina del negozio a tempo”.