Consiglio: si riparte dalle dimissioni del Giudice Emiliani

Il Consiglio chiude il comma sui decreti con la ratifica delle norme per le imprese ad alto contenuto tecnologico e sostituisce il dimissionario Federico Pedini Amati con Tony Margiotta nella Commissione Antimafia. Viene nominato come presidente Pasquale Valentini. I lavori dell'Aula riprendono questa mattina con la presa d’atto delle dimissioni di Lamberto Emiliani da Giudice di Terza Istanza in materia Penale. Seguono una serie di nomine. Dopo l'approvazione – ieri - del decreto sulle Poste e la richiesta, in Aula, di ritorno ad ente dello Stato, oggi il Consiglio vota i membri di Collegio Sindacale e Cda. (Per il Consiglio di Amministrazione Rete, SSD e Rf propongono le loro candidature mentre Civico10 e Dc chiedono di soprassedere. Nominati Andrea Ciavatta, Fabrizia Casadei e Fortunato Bruschi). E' il momento dell'Azienda per i Lavori Pubblici. Repubblica Futura indica Federico Bartoletti che viene nominato Presidente. I membri del Cda sono Alessio Faetanini (riconfermato da Civico10), Domenico Terenzi (Rete); Cesare Biordi (SSD) mentre la Dc chiede di soprassedere. Rimandata, poi, la nomina del Presidente dell'AASS. SSD e Civico chiedono di soprassedere. Rf indica invece come membro del cda Vincenzo Vazzana. Gli altri sono Luca Morganti (Rete) Alessandro Scarano ( PDCS)