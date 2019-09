Consiglio, si susseguono gli incontri per impegno politico sul bilancio

Si apre alle 17 il Consiglio di settembre, una seduta molto attesa alla luce delle fibrillazioni che stanno scuotendo in queste settimane la politica. Tra i primi punti all'ordine del giorno, dopo il comma comunicazioni, le modifiche alla legge elettorale e la terza variazione al bilancio di previsione. A poche ore dall'apertura dei lavori domina però ancora l'incertezza su quelli che saranno i prossimi passi da compiere. Secondo indiscrezioni alcuni componenti di maggioranza starebbero lavorando informalmente con parte dell'opposizione ad un impegno politico per la riapertura del tavolo istituzionale con l'obiettivo di andare al voto subito dopo l'approvazione del bilancio. Bilancio – spiegano fonti bipartisan – che dovrà contenere anche elementi politici da concordare con forze economiche e sociali. Gli incontri si susseguono in maniera costante. Questo impegno – se raggiunto - dovrebbe emergere durante la variazione al bilancio, nella parte del comma dedicata al confronto sulle linee di indirizzo in materia finanziaria.