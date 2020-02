Consiglio: slitta la ripresa dei lavori. Udp in corso

Dovevano riprendere alle 13 i lavori del Consiglio chiamato ad esaminare 25 istanze d'arengo. Ieri, in Ufficio di Presidenza, la politica aveva deciso di confermare la sessione chiedendo al Segretario alla Sanità di riferire ai capigruppo consiliari a margine dei lavori. Oggi, però, alla luce degli ultimi sviluppi e della notizia del primo caso di Coronavirus a San Marino, con il gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie ancora in corso, è stato convocato un ulteriore Ufficio di Presidenza per decidere il da farsi.