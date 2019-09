Consiglio straordinario fra perplessità sul tavolo allargato e passaggi sul tribunale

Nel Consiglio straordinario la sensazione è che, al di là del tavolo che non si vuole più chiamare “istituzionale” e su cui non mancano perplessità, sia già cominciata la campagna elettorale, con una politica concentrata più sul consenso – rileva Teodoro Lonfernini - piuttosto che sul lavoro per salvare il paese. Riguardo al bilancio da approvare, Pasquale Valentini rimarca che è il Governo uscente a doverlo presentare e “può un Consiglio dimissionario – chiede - impegnare un Consiglio che ancora non c'è?”. Teme che il tavolo allargato a “governanti e governati, vigilanti e vigilati” mentre ci si prepara alle elezioni comprometta lo stesso senso della consultazione elettorale, “con i cittadini – avverte- che non sapranno per chi votare”.

“Le premesse – ammette Roberto Ciavatta - non sono delle migliori. Difficile che arrivino i risultati”. E se ritiene l'apertura della “campagna dei veleni la premessa al dossieraggio da parte dei moralisti”, si toglie qualche sassolino sui “gruppetti che si stanno creando e che – dice - hanno poco di innovativo, ma sono personaggi che si sfilano dai partiti forse per avere più visibilità. Una cosa è certa: alle prossime elezioni quasi tutti cambieranno nome per fare perdere le proprie tracce”. Guardando alla prossima legislatura, “dovrà beneficiare di un forte sostegno popolare, dialogare davvero con le parti, e perseguire i responsabili del dissesto, perché “collaborazione di fronte agli organismi internazionali – precisa - non significa armistizio”.

Matteo Ciacci spiega le motivazioni che hanno portato Civico10 a staccare la spina. “Mancavano – dice - i risultati”. Rivendica poi con forza il percorso per risolvere le crisi bancarie, chiedendo di appurare le responsabilità anche in Cassa di Risparmio. La risoluzione del Cis è stata – dice - l'elemento cruciale della legislatura. “Abbiamo dimostrato di potere gestire i potentati economici, ci hanno promesso qualunque cosa – rivela - ma abbiamo tenuto la barra dritta”. Per Roberto Giorgetti la scelta obbligata di fronte a tentativi di corruzione è sempre quella di denunciare in tribunale. Ribadisce poi le perplessità di RF sul tavolo istituzionale - ribattezzato da qualcuno "tavolone". Le stesse parti sociali – fa notare – stanno riflettendo sul fatto che non sarà in grado di varare indirizzi vincolanti sulle grandi riforme e che l'obiettivo minimo è produrre un bilancio tecnico. “Lo spero” - aggiunge, considerando che al momento non è scongiurato il rischio di esercizio provvisorio. “Il problema – afferma - non è chi mette sul tavolo il documento, ma quali sono i contenuti e chi lo sostiene”. Per Tony Margiotta al tavolo “ci si gioca una partita che guarda alle prossime generazioni e non all'8 dicembre”. C'è – dice – una fiducia da ricostruire. “Sappiamo bene che non riusciamo se chi ci osserva da fuori vede che non ci sono stabilità e idea di paese”.

Non mancano, in Aula, anche passaggi sul tribunale, in vista del quarto comma sulla presa d'atto di due giudici amministrativi. Marco Gatti solleva dubbi su bando di selezione e commissione, parlando di fretta per chiudere la partita il prima possibile. Roberto Ciavatta si concentra su “equilibri saltati” e sollecita il paese a rivolgersi il prima possibile agli organismi internazionali. Ricorda, poi, l'approvazione a maggio del 2017 della relazione “con scritto nero su bianco che le normative approvate, gli accordi internazionali e la casistica richiedono l'eliminazione del tribunale amministrativo e il suo incorporamento con quello ordinario. L'abbiamo votato all'unanimità in quest'aula”.