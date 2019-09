Consiglio Straordinario: i risparmiatori Smi verranno risarciti

Sotto la lente del Consiglio la tutela dei risparmiatori SMI e più in generale delle vittime di truffe finanziarie. L'approvazione di due emendamenti - uno di Rete e l'altro della Dc – viene accolto da applausi in tribuna. Il primo chiedeva, in prima battuta, di trasformare gli oltre 6 milioni di risparmi investiti in Smi e poi spariti, in obbligazioni quinquennali in Carisp. Si trova invece l'accordo per sancire il diritto al rimborso che verrà stabilito per entità e modalità all'interno del Bilancio di Previsione dello Stato. Per una questione di giustizia, nonostante si stia parlando di una finanziaria, l'Aula decide quindi di applicare le disposizioni della legge per le risoluzioni bancarie. L'emendamento Dc guarda poi al futuro, prevedendo per le vittime di truffe o frodi di carattere bancario e finanziario, tutele legali nei confronti di archiviazioni e prescrizioni.