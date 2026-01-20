TV LIVE ·
Consiglio: torna il sereno tra Libera e Segretario agli Esteri sul Venezuela, sarà la giornata dell'Icee

Si torna in Aula nel pomeriggio di martedì: da terminare il comma "comunicazioni", poi si proseguirà con delle nomine e la seconda lettura del pdl sull'Icee

20 gen 2026

Pace fatta all'interno della maggioranza sulle questioni internazionali. Dopo il botta e risposta tra Libera e il Segretario agli Esteri – con Dalibor Riccardi che aveva accusato il Governo di silenzio sul Venezuela e proposto un ordine del giorno giudicato irricevibile da Beccari – è tornata l'armonia con un nuovo odg sottoscritto da tutta l'Aula e depositato. Si è arrivati, dunque, a una mediazione: nel nuovo testo, in sostanza, si condanna il regime di Maduro ma, allo stesso tempo, si richiama all'importanza del multilateralismo, al rispetto del diritto internazionale e alle regole stabilite dall'Onu. Tutto questo guardando alla tradizione di pace e diplomazia di San Marino. Prossimo passaggio: la votazione dell'ordine del giorno.

Dopo i lavori di lunedì 19 gennaio, l'Aula torna a riunirsi nel pomeriggio di martedì: ancora da terminare il comma “comunicazioni”. Non sono esclusi nuovi botta e risposta dopo che, dalla maggioranza, c'è chi ha invitato l'opposizione a “mettersi il cuore in pace”. Le forze di governo garantiscono “compattezza”, “progetti” e assicurano che “la legislatura arriverà alla sua scadenza naturale”. Il tema forte della giornata sarà l'Icee - Indicatore della condizione economica per l’equità – in seconda lettura. Segretario agli Interni e relatori sono già intervenuti, quindi si ripartirà dal dibattito tra forze politiche.




