Consiglio: Ufficio di Presidenza aggiornato a giovedì

In un clima pesante, da “aria che si taglia col coltello” - usando le parole di chi era presente - l'Ufficio di Presidenza riaggiorna, per la seconda volta in pochi giorni, la seduta a giovedì mattina. Nessun accordo è infatti stato raggiunto fra maggioranza ed opposizione che chiede nel Consiglio straordinario che verrà convocato venerdì, di portare in Aula insieme alla legge salva-banche anche la commissione d'inchiesta sul Cis. Le posizioni restano lontane, con Adesso.sm che invece vuole affrontare subito il progetto sulla tutela del sistema finanziario, ritenendolo di interesse pubblico evidente, da depositare entro la giornata e poi approvare con procedura d'urgenza. Si dice inoltre disponibile ad approvare a stretto giro le due leggi per le commissioni d'inchiesta. Spetta ora alla Reggenza esprimersi in merito. Lo farà giovedì, anticipando il rientro dalla trasferta a Ginevra per i 100 anni dell'OIL.