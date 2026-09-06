Consiglio, ultima maratona al Kursaal: da ottobre si torna a Palazzo Pubblico

Dieci giornate di lavori e 17 progetti di legge. Dopo la pausa di agosto, la politica sammarinese riparte con una vera maratona consiliare: primo round fino al 9 settembre, poi di nuovo dal 15 al 18 e ancora dal 21 al 23. Un’agenda fitta, con dossier destinati ad accendere il confronto.

A cominciare dalla legge sulla famiglia, in seconda lettura, che introduce nuovi sostegni alla natalità, amplia i congedi e le tutele per le lavoratrici autonome e riconosce la figura del caregiver familiare. Un provvedimento che arriva mentre il Titano fa i conti con una nuova frenata demografica: nel primo semestre le nascite sono crollate del 19,5%. Tra i passaggi più delicati anche la legge sul fine vita, pronta al voto definitivo, e le due relazioni sugli abusi sessuali sui minori. Analisi diverse sulle cause, ma una conclusione comune: intervenire sulle vulnerabilità emerse nel sistema.

Torna poi in Aula un altro dossier pesante, rimasto inevaso a luglio: la relazione del Congresso di Stato sulle azioni avviate per tutelare gli interessi pubblici e recuperare patrimoni dopo le principali crisi bancarie e finanziarie del Paese. Sul fronte dei diritti civili, tre Istanze d’Arengo dell’Associazione 121 chiedono passi avanti per la comunità LGBTQ+: dal riconoscimento della rettifica di genere nei documenti ai diritti dei figli delle coppie omogenitoriali. Complessivamente saranno 14 le istanze da esaminare entro settembre, mentre sul tavolo arrivano anche sei decreti e altri progetti di legge, dal regolamento consiliare all’edilizia sociale.

Ma il momento istituzionalmente più solenne sarà martedì 15 settembre: il Consiglio interromperà i lavori per eleggere i Capitani Reggenti del prossimo semestre. Verso la prima Reggenza Gerardo Giovagnoli, per il PSD, e William Casali, per il PDCS. Settembre riporta dunque la politica a pieno regime tra riforme, diritti e nuova Reggenza.

E sarà anche l’ultima sessione consiliare al Kursaal. Da ottobre, infatti, il Consiglio tornerà nella sua sede naturale, Palazzo Pubblico.









