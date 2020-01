Consiglio: verso il giuramento del Congresso di Stato

I lavori Consiliari riprendono con le repliche a cui seguirà l'approvazione del programma di Governo della XXX legislatura. Dopo la riunione della Giunta Permanente delle Elezioni per espletare le verifiche di competenza per la sostituzione dei Segretari, il momento centrale: il giuramento della squadra di Governo con formula di rito e mano sui Vangeli o sul cuore. Tutti, tranne Teodoro Lonfernini, sono alla loro prima esperienza in Congresso di Stato. Un momento emozionante anche per i primi dei non eletti che li sostituiranno.





