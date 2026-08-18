Consulenze, RF attacca il Governo: “Uso disinvolto di denaro pubblico”

Repubblica Futura torna a stigmatizzare quello che ritiene essere un “uso disinvolto di denaro pubblico per consulenze”, e fa riferimento a una delibera con cui il Congresso di Stato conferisce all'avvocato Kristina Pardalos un incarico di consulenza per 20.000 euro che, almeno questa volta, sottolinea Rf, saranno erogati ad un professionista sammarinese già giudice presso la Cedu. “È la perla estiva nella saga delle consulenze”, aggiunge, ricordando una precedente delibera che conferiva l'incarico di agente del governo innanzi alla Corte europea dei diritti umani all'avvocato Luciano Calamaro, “un'altra perla – spiega – di come il governo spenda soldi che non abbiamo”.