MOZIONE CONCLUSIVA Consulta, Beccari: “Istanze nel segno del dialogo con istituzioni e territorio” Chiusa la 53esizione della Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero

Sanità, diritti di cittadinanza e tutela delle comunità all’estero al centro della mozione conclusiva della 53esima edizione della Consulta. Tra le deliberazioni, quella di garantire anche ai cittadini sammarinesi residenti fuori dall’Unione Europea, le stesse tutele sanitarie previste per i residenti con l'ingresso nella rete sanitaria europea, alla luce dell'Accordo di Associazione. La Consulta chiede poi il rispetto dei tempi per la nuova sede di Via Paolo III, che ospiterà anche il Museo dell’Emigrante, e sollecita la valorizzazione dell’archivio storico, un nuovo portale web e una maggiore promozione del Museo nei circuiti turistici e culturali. Sul fronte istituzionale, si chiede di prorogare al 28 giugno 2028 il termine per la presentazione del nuovo Statuto delle Comunità. Tra le altre proposte, l’equiparazione delle regole per i radioamatori sammarinesi residenti all’estero, modifiche ai Soggiorni Culturali per favorire la partecipazione dei giovani italiani e una maggiore possibilità di dialogo con tutte le forze politiche, mantenendo però le Comunità al riparo da condizionamenti partitici. Infine, resta aperto il confronto sulle riforme in materia di cittadinanza e legge elettorale, alla luce del dibattito con il Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi e dell'intervento dei Presidenti della Commissione per le Riforme Istituzionali, Filippo Tamagnini e Nicola Renzi, con la richiesta di audizione, in quella sede. Mozione letta alla presenza del Segretario agli Esteri, Luca Beccari:

“Anche questa Consulta – dice - è stata una Consulta all'insegna della voglia e della volontà dei nostri concittadini che risiedono all'estero di sentirsi sempre più parte di San Marino, della nostra comunità, anche se a distanza. Le loro istanze sono istanze che alla fine hanno un filo conduttore: vicinanza, dialogo continuo, scambio con le nostre istituzioni e soprattutto con il nostro territorio. È una Consulta che, come le precedenti, prosegue un percorso, un percorso di lavoro fatto di passi concreti nel cercare di tutelare e curare gli interessi dei nostri concittadini all'estero, nel quadro di quelle che sono le novità e i cambiamenti che comunque coinvolgono anche il nostro territorio e il nostro Paese”.

Nel video, l'intervista al Segretario agli Esteri, Luca Beccari

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