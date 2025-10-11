Consulta sammarinesi all'estero: nel secondo giorno focus su PdL Cittadinanza e Legge elettorale

L'intervista al segretario di Stato Andrea Belluzzi

Una lunga serie di domande e richieste di chiarimenti, oggi; a testimonianza di quanto siano sentiti simili dossier da chi guarda alla propria Patria da oltreconfine. Protagonista della giornata il Segretario agli Interni, chiamato a riferire innanzitutto a proposito di quello che ad oggi si può definire un work in progress: il progetto di legge che ha come punto chiave il superamento dell'obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine per i naturalizzati. E a corollario il punto sulle dinamiche del dibattito interno. Non solo, da Andrea Belluzzi anche un riferimento sull'andamento dei lavori della Commissione per le Riforme Istituzionali, essendovi su quel tavolo un tema assai sentito come la legge elettorale.

“Le posizioni della Consulta – sottolinea il Segretario di Stato - sono da tanti anni ormai storiche, ragionevoli; sanno quali sono le criticità, le problematiche. Hanno da tempo formulato una proposta ben chiara, che tutta la comunità politica conosce; quando arriverà il momento penso che la terrà in considerazione”.

Più tecnico-procedurale, il focus, in avvio di lavori pomeridiani; con l'intervento della Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile Marialaura Marinozzi, su questioni afferenti passaporti e certificati di cittadinanza e così via. In mattinata invece spazio ai giovani meritevoli dei Soggiorni culturali, alla ricerca “Le Memorie dei Protagonisti”; oltre ad una relazione sull'attività del Centro studi sull'emigrazione-Museo dell'Emigrante.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi – Segretario di Stato Interni










