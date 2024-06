Consultazioni: verso l'intesa tra Dc-Ar e Libera-Ps-Psd? Le coalizioni tornano ad incontrarsi Oltre al confronto sul programma, si sta parlando anche di deleghe al Governo?

Sono ore di confronto continuo per trovare la quadra sul Governo. L'accordo potrebbe essere vicino e si fa sempre più insistente l'ipotesi di una maggioranza formata da Dc e Ar insieme a Libera/Ps-Psd. Ma è ancora presto per avere certezze: massimo riserbo in ambienti politici. Oggi nuova giornata di incontri, ristretti alle sole due coalizioni, dopo che ieri, nella sede del Pdcs, gli esponenti di Democrazia e Libertà hanno visto tutte le altre forze, quindi anche Domani Motus Liberi e Repubblica Futura.

Il cerchio si stringe, dunque. Al momento, i nodi da sciogliere riguardano i contenuti del programma. Europa, sanità, scuola, territorio alcuni dei punti focali da discutere per arrivare a una sintesi che soddisfi tutti. Anche se ufficialmente siamo solo sul piano dei contenuti, sarà interessante capire se, in parallelo, le discussioni si stiano spostando anche sulle deleghe da assegnare in Congresso di Stato. Per avere conferme bisognerà prima attendere l'esito degli incontri di oggi. Poi Dc e Ar dovranno riferire nelle rispettive direzioni. C'è tempo fino a giovedì 27 giugno per sciogliere la riserva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: