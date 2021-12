COVID-19 Contagi, Pedini Amati: “Con questo trend, non escludo misure più stringenti per gli eventi del Natale”

Contagi, Pedini Amati: “Con questo trend, non escludo misure più stringenti per gli eventi del Natale”.

“754 positivi attivi sono troppi. 100 nuovi positivi al giorno è un dato mai visto”. Allarmato dal costante aumento dei contagi, invita alla riflessione il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. “Sono sempre stato per tenere quanto più aperto – ricorda - ma non possiamo permetterci un aumento così alto e costante di casi, senza prendere provvedimenti drastici a breve, o si rischia un punto di non ritorno”. L'argomento, annuncia, sarà all'attenzione del Congresso di Stato già lunedì, “ma – anticipa - non escludo di porre misure più stringenti anche per questo Natale delle Meraviglie”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: