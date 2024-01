POLITICA ITALIA Contenzioso davanti al giurì d'onore: l'audizione di Giorgia Meloni Il vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis: "Deficit, l'Italia rispetti le raccomandazioni"

Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, parlando dell'Italia a Davos, ha sottolineato come il piano di bilancio 2024 “non sembra essere in linea con le raccomandazioni del Consiglio Ue”, e ha chiesto correzioni per rimettere in linea i conti pubblici, oltre a ricordare che nella primavera del 2024 la Commissione avrebbe lanciato procedure per deficit eccessivo.

Oltre alla sentenza della Cassazione sul saluto romano, che è considerato reato solo se c'è pericolo di ricostituzione del partito fascista, fa discutere anche il calendario dell'esercito: l'Associazione partigiani chiede di ritirarlo, perché la scritta “prima e dopo l'8 settembre 1943” fa riferimento a una Italia prima, durante e dopo l'arrivo della democrazia. Per il ministro della Difesa Crosetto si tratta di “polemiche pretestuose e ridicole – scrive – tutti i militari celebrati nel calendario hanno preso parte alla Lotta di Liberazione”.

Dopo l'audizione di Giuseppe Conte davanti al giurì d'onore della Camera, oggi toccava alla presidente del Consiglio Meloni, che aveva accusato Conte di aver firmato il Mes col favore delle tenebre, dichiarazioni false secondo il presidente del Movimento 5 Stelle. “Una politica fondata sul nulla e sulla mancanza di senso del ridicolo – commenta Carlo Calenda, Azione – la cosa surreale è che questa disfida avviene tra due leader che hanno votato esattamente allo stesso modo sulla ratifica del Mes”.

