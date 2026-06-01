Conti di partiti e consiglieri indipendenti non rieletti: nuove regole dai revisori

Nuove indicazioni per la gestione delle risorse dei partiti, movimenti politici e consiglieri indipendenti che restano fuori dal Consiglio Grande e Generale. È uno dei passaggi principali contenuti nella relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sui bilanci 2024 dei soggetti politici sammarinesi.

I revisori Irene Lonfernini, Sara Stefanelli e Massimo Tumietto stabiliscono che i saldi attivi presenti sui conti correnti al termine del mandato consiliare, o comunque detenuti da partiti e movimenti che non abbiano più rappresentanti in Consiglio, non potranno più rimanere senza destinazione.

Tre le opzioni indicate: tenersi i soldi e assoggettarli ad imposta generale sui redditi nell'anno di competenza, "predisponendo apposita dichiarazione dei redditi come previsto dalla normativa art. 41 Legge n. 166/2013 e successive modifiche"; restituirli al Dipartimento "per il tramite dell'Eccellentissima Camera che li ha originariamente erogati"; devolverli "ad un ente benefico sammarinese riconosciuto giuridicamente dallo Stato tra quelli meritevoli dell'erogazione del 3 per mille da parte della competente Segreteria di Stato per le Finanze ad esclusione dei Partiti e Movimenti Politici".

Queste indicazioni colmano così un vuoto normativo più volte sollevato nel corso delle legislature dai revisori dei conti dei partiti. Nel 2024 questo tema riguarda in particolare i consiglieri indipendenti Sandra Giardi, che ha chiuso il bilancio con 9.408 euro di utile, Grazia Zafferani, che ha chiuso con 298 euro, Alessandro Rossi con 288 euro e Marco Nicolini con 1.768 euro. I primi tre sono confluiti nel movimento Demos che, seppur per pochi voti, non ha superato lo sbarramento alle elezioni 2024. Il movimento, non avendo rappresentanza consigliare, non ha ricevuto fondi pubblici e non è tenuto a presentare il bilancio al giudizio del Collegio. Nicolini si è invece candidato come indipendente nel Pdcs, arrivando 30esimo in lista.

Nella relazione, inoltre, il Collegio evidenzia come la maggior parte dei bilanci 2024 sia stata redatta "con chiarezza" e rappresenti in modo "veritiero e corretto" la situazione economico-patrimoniale e il risultato economico dei singoli soggetti politici. Ribadisce l'obbligo di redigere i bilanci secondo il principio di competenza e suggerisce l'adozione di software gestionali per migliorare la tenuta della contabilità e ridurre il rischio di errori materiali.

La relazione segnala inoltre alcuni casi sporadici in cui spese, costi o rimborsi di modesta entità non risultavano accompagnati dalla relativa documentazione giustificativa, pur essendo tracciati sui conti correnti. Da qui la raccomandazione a una maggiore attenzione nella conservazione dei documenti contabili. Infine il Collegio annuncia che, a partire dall'esercizio 2025, in caso di violazioni delle disposizioni previste dalla legge sul finanziamento dei partiti politici o delle raccomandazioni emanate, "stabilirà l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa" legge.







