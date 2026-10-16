Conti pubblici, riforme ed energia: Gatti e Fabbri a confronto con il Fondo monetario

Conti da consolidare, investimenti da attrarre e una scadenza europea ormai alle porte. A Bangkok la missione dei Segretari di Stato Marco Gatti e Rossano Fabbri agli Annual Meetings del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. Sullo sfondo, la firma dell’Accordo di associazione con l’Unione europea. Un passaggio strategico, richiamato nei colloqui con gli interlocutori internazionali: l’apertura al mercato unico offre nuove prospettive, ma richiederà adeguamenti normativi, competenze e capacità di investimento. Su questo percorso, confronto anche con la delegazione di Andorra.

Al centro degli incontri con il Fondo monetario, l’andamento dell’economia sammarinese, la sostenibilità dei conti pubblici e le riforme. Con Mateusz Szczurek, da luglio direttore del Dipartimento europeo, i due Segretari hanno fatto il punto sui risultati raggiunti e sulle priorità della collaborazione tecnica. Dal Vicedirettore generale Kenji Okamura - in visita sul Titano a maggio dell'anno scorso - arriva, riferiscono le Segreterie, un apprezzamento per le politiche energetiche della Repubblica. Sicurezza delle forniture, transizione e stabilità dei costi sono questioni centrali nei lavori di Bangkok. Per San Marino, Gatti indica tra gli obiettivi dei prossimi mesi proprio gli investimenti per l’autonomia energetica, insieme all’equilibrio del bilancio e alla solidità finanziaria. Il dialogo con il Fondo è proseguito con Riccardo Ercoli, che rappresenta anche gli interessi sammarinesi nel Consiglio esecutivo. Sul fronte dei mercati, incontri con Fitch e S&P: alle agenzie di rating sono stati illustrati l’evoluzione dei conti, le riforme avviate e le prospettive economiche. Un confronto che serve, sottolinea Gatti, a presentare con trasparenza i progressi e a misurare il lavoro ancora necessario. Restano centrali il consolidamento delle finanze pubbliche e la riduzione delle vulnerabilità del sistema finanziario. Con i rappresentanti della Banca mondiale, Matteo Bugamelli e Daniela Marconi, futura Direttrice esecutiva, spazio alle prospettive di collaborazione.

Al Small States Forum, invece, attenzione alle sfide delle piccole economie: attrarre capitali privati, sostenere l’occupazione e resistere agli shock internazionali. Completano la missione gli appuntamenti istituzionali con il Paese ospitante e l’incontro con la Console onoraria sammarinese in Thailandia. Per Fabbri, la misura dell’apertura internazionale saranno le opportunità concrete per le imprese: innovare, crescere e raggiungere mercati più ampi. È su questa capacità di trasformare relazioni e accordi in sviluppo che si giocherà anche la nuova fase europea del Titano.









