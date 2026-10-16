POLITICA Conti pubblici, riforme ed energia: Gatti e Fabbri a confronto con il Fondo monetario Agli Annual Meetings di Bangkok, incontri con FMI, Banca mondiale e agenzie di rating. Al centro l’economia sammarinese e i rapporti con l’UE. Da Okamura apprezzamento per le politiche energetiche del Titano.

Conti pubblici, riforme ed energia: Gatti e Fabbri a confronto con il Fondo monetario.

Conti pubblici, riforme, competitività. E l’energia, sempre più decisiva per la tenuta delle economie. Sono i temi al centro della missione istituzionale a Bangkok dei Segretari di Stato Marco Gatti e Rossano Fabbri, nell’ambito degli Annual Meetings 2026 del Fondo Monetario Internazionale e del Gruppo della Banca Mondiale.

Per San Marino, il confronto con i vertici delle istituzioni finanziarie multilaterali, le agenzie internazionali di rating e gli operatori del settore tocca alcuni passaggi cruciali: l’andamento dell’economia sammarinese, la sostenibilità delle finanze pubbliche, la modernizzazione del sistema e le opportunità aperte dal progressivo rafforzamento dei rapporti con l’Unione Europea.

Tra gli incontri di maggior rilievo istituzionale, quello con Mateusz Szczurek, nominato lo scorso luglio alla guida del Dipartimento Europeo dell’FMI. Un’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle priorità del percorso di riforme, nel solco della collaborazione e del supporto tecnico che da anni accompagna la valutazione delle politiche economiche sammarinesi. L’obiettivo è consolidare i progressi e rafforzare la capacità del Paese di rispondere alle trasformazioni del contesto internazionale, proseguendo nella modernizzazione del sistema finanziario e istituzionale.

Sul fronte energetico, dal Vicedirettore Generale dell’FMI Kenji Okamura, già in visita sul Titano nel maggio dell'anno scorso, arriva un esplicito apprezzamento per le politiche portate avanti dalla Repubblica. Un riconoscimento in un settore strategico per la stabilità economica, che occupa uno spazio centrale anche nei lavori di Bangkok: sicurezza degli approvvigionamenti, transizione energetica e stabilità dei costi incidono infatti direttamente sulla resilienza e sulla sostenibilità delle piccole economie.

Il percorso economico della Repubblica è inoltre al centro del colloquio con Riccardo Ercoli, Direttore Esecutivo dell’FMI per il gruppo di Paesi che comprende Italia, Portogallo, Grecia, Malta, Albania e San Marino. Un ulteriore passaggio per mantenere un dialogo diretto con chi rappresenta gli interessi del Titano nel Consiglio esecutivo dell’organizzazione.

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