OPPOSIZIONE Conto Mazzini: RF "Difficile spiegare ai sammarinesi che per un reato commesso non si paghi una pena" Renzi: "La lotta sui giudici d'appello, gli attacchi squallidi a Caprioli, hanno condotto a questo risultato"

Prima un pensiero sull'8 marzo, ricorda Mara Valentini, “una giornata internazionale che oggi ha il volto delle donne ucraine – ha detto – che difendono figli e mariti”, ma l'argomento principale non poteva che essere l'epilogo del Conto Mazzini: “Difficile spiegare ai sammarinesi – esordisce Nicola Renzi – che per un reato commesso oggi non si debba pagare una pena. Non ci interessano le manifestazioni forcaiole – aggiunge – ma ristabilire una verità politica”. Verità, secondo Repubblica Futura, che ha condotto a questo risultato. Prima la lotta per i due giudici d'appello, ricorda. E' stata fatta terra da ceci in tribunale, aggiunge, con giudici estromessi, cacciati, unici provvedimenti sui quali la maggioranza non si è spaccata, conclude. In ultimo la presidenza della commissione Giustizia, Libera aveva candidato proprio Renzi, che li ringrazia, ma la proposta è caduta. L'analisi politica di Roberto Giorgetti è chiara. La credibilità è compromessa, conclude, come per i fatti di via Giacomini, il messaggio passato è che qualcuno può permettersi di violare le regole. E presto dovranno chiedere ai sammarinesi di mettersi le mani in tasca per contribuire alla riforma delle pensioni e dell'Igr.

Nel video gli interventi di Nicola Renzi e Roberto Giorgetti, Repubblica Futura

