Contrari all'Accordo Ue: il Ps unisce le forze con i Capifamiglia e Pro San Marino

L'unione fa la forza. E a unire le voci sull'Accordo di associazione all'Ue sono il Partito socialista e due commiati: i Capifamiglia e Pro San Marino. Gli obiettivi e i valori sono condivisi e li ricordano seduti assieme in conferenza stampa: ottenere la possibilità di un referendum pre ratifica. “Non siamo contrari di principio – chiosano – ma non condividiamo un accordo di questo tipo, a queste condizione e soprattutto la mancata condivisione con la popolazione”. Un'alternativa proposta è quella di continuare a fare accordi bilaterali con l'Ue come fatto finora.

"Purtroppo è un periodo in cui vengono portati avanti atti, leggi - commenta Augusto Casali, Ps - con una certa superficialità che mette un po' in pericolo, secondo il nostro punto di vista, l'identità di San Marino, la sovranità e le tradizioni nostre. E questo è diventato il comune denominatore di questi tre gruppi. L'Accordo di associazione, così come è scritto, a noi non convince e pensiamo che debbano essere i cittadini a prendere le decisioni finali per il proprio destino".

Criticano duramente la politica estera sammarinese – definita troppo superficiale - e si propongono di fare tutte le iniziative necessarie per sensibilizzare il Paese. Non usa mezzi termini Alfredo Del Bianco, Pro San Marino: “Siamo pronti a protestare sotto tutte le sedi istituzionali perché ci è stata tolta la possibilità di un referendum”. E punta il dito contro il sondaggio realizzato da Unirsm, sostenendo non rispecchi la realtà di una popolazione che – a suo avviso – non è in maggioranza favorevole all'accordo. “Per me – conclude tranchant – sarebbe deleterio”.

Sulla stessa lunghezza d'onda Max Carlini dei Capifamiglia, che dopo le bocciatura di più testi referendari da parte del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, annuncia il ricorso alla Cedu per ribadire la richiesta al governo di una consultazione popolare prima della ratifica. “Il nome stesso del nostro comitato – sottolinea – richiama la nostra storia, quando i capi famiglia protessero la Repubblica dal Papa e dal Re”. L'ultima bocciatura si rifaceva alla legge del 2013 che esclude i referendum abrogativi su atti di ratifica di trattati internazionali. Punto contestato da Ps e comitati.

"Si parla di accordi internazionali vigenti - specifica Casali -, non quelli che ancora sono in fase di trattativa e che fino a quando non saranno ratificati non sono accordi. Ma qui purtroppo abbiamo dovuto assistere anche a questo obbrobrio sul piano del diritto".

Nel video l'intervista ad Augusto Casali, Ps







