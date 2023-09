Contrasti in Npr: Alleanza Riformista replica al Psd Pubblicata la lettera inviata ieri ai colleghi di maggioranza, dopo la destituzione di Matteo Rossi da capogruppo e la nomina di Alessandro Mancini

Botta e risposta in Npr, dopo la destituzione di Matteo Rossi da capogruppo e la nomina di Alessandro Mancini. Alleanza Riformista replica al Psd, pubblicando la lettera inviata ieri a tutti i gruppi di maggioranza.

I consiglieri di Alleanza Riformista - Maria Luisa Berti, Denise Bronzetti, Rossano Fabbri, Alessandro Mancini e Giacomo Simoncini – rispondono alla dura nota del Psd che ieri aveva affermato che la sostituzione di Matteo Rossi con Alessandro Mancini, quale capogruppo di Npr, mette in discussione il patto di legislatura. I cinque di AR affermano che già lo scorso 27 luglio avevano chiesto la rimozione di Rossi, indicando al suo posto Gerardo Giovagnoli, visto che in base agli accordi presi, per il rimpasto di Governo, la guida del gruppo doveva spettare al Psd.

In una riunione del 25 settembre, di tutti e sette i consilieri d Npr, i cinque di Alleanza Riformista hanno sollecitato l'accettazione dell'incarico a Giovagnoli preannunciando in caso contrario la nomina di un altro consiliere. Giovagnoli e Rossi si sarebbero presi 48 ore per comunicare l'eventuale accettazione che non è mai arrivata. Di qui, secondo Alleanza Riformista, la nomina di Mancini. Tutta la questione ha inevitabilmente generato fibrillazione nei partiti di Governo e ora si attende l'esito della richiesta del Psd di una riunione di maggioranza per trovare una soluzione.

