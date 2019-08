Contratto Netco-Zte: Rete e Mdsi criticano per scarsa trasparenza

Rete e Mdsi tornano sollevare dubbi e a lamentare scarsa trasparenza sul trasferimento di fondi dall'Aass a Netco, per far fronte ai contratti stipulati lo scorso dicembre con Zte Italia. Viene ritenuto inopportuno che a presiedere la Commissione di Controllo della Finanza Pubblica – che ha autorizzato il trasferimento - sia la stessa persona che fino a poco prima sedeva nel Cda di Netco, quando venne approvato il contratto con Zte. “Il sospetto che Public Netco sia stata creata solo per aggirare il controllo del pubblico – scrivono Rete e Mdsi - ora è certificato dai fatti e qualcuno prima o poi dovrà risponderne alla collettività”.