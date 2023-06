RINNOVO Contratto Pa, Belluzzi: "Lo scoglio sarà condividere le modalità per la sostenibilità dell'impianto" L'estate non frena la trattativa. Nel primo incontro interlocutorio Governo - sindacati, messi a fuoco i temi oggetto di negoziazione. Nuovi confronti tecnico-politici in settimana

Part-time, aspettativa, congedo ordinario per tempo determinato ed indeterminato: sono alcuni dei punti sollevati dai sindacati nella trattativa avviata con il Governo - presenti i Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Teodoro Lonfernini insieme al Direttore Generale della Funzione Pubblica, Manuel Canti - sul rinnovo del contratto della pubblica amministrazione. Altri saranno oggetto di negoziazione a contratto siglato. Tracciato dunque il perimetro dei temi sul tavolo, in arrivo adesso una bozza più snella di quella originaria. L'obiettivo, condiviso, è infatti quello di facilitare e velocizzare la strada verso la firma, confermano anche Antonio Bacciocchi (CSdL) e Milena Frulli (CDLS). Imprescindibile per Francesca Busignani (USL) che la parte economica sia comunque in linea con i contratti privati. Così come si rende essenziale per le parti sociali che a contratto rinnovato non si trascuri, con decisioni calate dall'alto, il coinvolgimento dei dipendenti pubblici nei passaggi successivi.

Già questa settimana - fa sapere il Segretario Andrea Belluzzi - si proseguirà con incontri sia di natura tecnica, sia di natura politica e così anche nelle prossime settimane. Tentiamo così di lavorare anche durante l'estate per dare ai lavoratori sammarinesi un contratto rinnovato quanto prima". Secondo Belluzzi, lo scoglio principale nella trattativa sta nel "trovare e condividere le modalità per la sostenibilità, non tanto dell'aumento richiesto bensì dell'impianto. In questo momento io intervengo con duplice "casacca" Interni e Istruzione. E proprio il settore dell'istruzione è coinvolto in maniera sensibile sul rinnovo del contratto. Il Governo interviene collegialmente, nel frattempo porteremo avanti un certo tipo di lavoro che poi consegneremo insieme a chi mi sostituirà agli Interni una volta cessato l'interim".

Nel video l'intervista ad Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per gli Affari Interni ad interim.

