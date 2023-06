Contratto PA: CSdL punta all'obiettivo della firma dopo confronto

La CSdL in una nota riporta che Sindacato e Governo "hanno convenuto sulla necessità di confrontarsi su un testo più snello delle bozze precedenti. Tra i temi principali, oltre all'aspetto prioritario degli aumenti economici, l'orario di lavoro, la cassa integrazione, un sistema di regole certe e valido per tutti i dipendenti PA". Sulla vicenda relativa alla timbratura dei medici in caso di visite domiciliari, "il vero nodo è il numero eccessivo di pazienti per ogni medico".

