MANCATI VERSAMENTI Contributi Iss, il Segretario Stefano Canti: "Rafforzati gli strumenti di contrasto" Si intrecciano le richieste della CSdL e il lavoro già avviato dalla Segreteria di Stato competente

“Il tema è attenzionato da tempo”, così la Segreteria di Stato per la Giustizia con delega alla Previdenza in risposta alle preoccupazioni della CSdL sui mancati versamenti contributivi. In campo – viene ricordato - una serie di interventi normativi, per rafforzare il contrasto a tali condotte, approvati nel corso del 2025 e resi operativi dal regolamento adottato dal Congresso di Stato lo scorso 7 luglio. Tra le misure principali, l'obbligo per l'ISS di informare i lavoratori quando il datore di lavoro omette il versamento dei contributi per almeno tre mensilità, anche non consecutive, uno strumento che entrerà in vigore da ottobre e che punta a garantire maggiore trasparenza e una tempestiva conoscenza della propria posizione previdenziale. Una misura fortemente sollecitata dalle parti sociali.

La Segreteria di Stato evidenzia, inoltre, l'introduzione della sospensione della licenza d'esercizio per le imprese che accumulano tredici mensilità di contributi non versati o debiti superiori a 100 mila euro, con la possibilità di arrivare alla revoca dell'autorizzazione in assenza di un piano di rientro. Un pacchetto di provvedimenti che, sottolinea il Segretario di Stato Stefano Canti, rafforza in modo significativo gli strumenti di contrasto all'evasione contributiva, tutela i diritti dei lavoratori, preserva la sostenibilità del sistema previdenziale e garantisce condizioni di concorrenza più corrette tra le imprese.

Già al lavoro infine sulla revisione dell'apparato sanzionatorio per omesso o ritardato versamento contributivo previdenziale e assistenziale, estendendo il giro di vite anche agli iscritti alla Gestione Separata, compresi gli amministratori d'impresa. Un percorso che il Governo presenta come parte di una strategia più ampia di prevenzione e contrasto delle irregolarità contributive.

Nel botta e risposta a suon di note, la CSdL riconosce l'importanza delle novità introdotte, soprattutto sul fronte della trasparenza verso i lavoratori, ma chiede di compiere un ulteriore passo avanti introducendo il diritto alle dimissioni per giusta causa anche nei casi di prolungato mancato versamento dei contributi previdenziali, proposta sulla quale il Segretario Canti ha già espresso disponibilità ad aprire un confronto.

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