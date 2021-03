Contro il bullismo e il cyberbullismo: un progetto di legge da Domani Motus Liberi

Verso una maggiore protezione da Bullismo e Cyberbullismo. Parte dai dati Domani Motus Liberi: nel 2020 il 61% di giovani italiani dichiara di esserne stato vittima; il 68% di esserne stato testimone. E la tendenza è in aumento, proprio con la pandemia: “La costrizione in casa, il venir meno dei momenti di socialità, la DAD hanno acuito il fenomeno, – dice il Capogruppo Gaetano Troina – coinvolgendo le fasce più giovani. E San Marino – dice – pare non ne sia esente”. Il progetto di legge – promosso dall'iniziativa di un aderente a Domani-Motus Liberi, Andrea Gennari, ed elaborato insieme a professionisti che hanno collaborato volontariamente – nasce proprio dalla necessità di dotarsi di un quadro normativo per garantire una tutela privilegiata e costruita su misura rispetto ai soggetti più fragili coinvolti.

“Il testo va a prevedere una disciplina ulteriore e parallela rispetto a quello che già prevede il codice penale per quanto riguarda la procedura che coinvolge soggetti minori – spiega il Capogruppo - mentre nella seconda parte sono indicate misure di prevenzione che possono essere adottate nelle scuole e, più in generale, dalle istituzioni per evitare che il fenomeno si verifichino sul nostro territorio”. Si punta allora sulla sensibilizzazione, sull'educazione, partendo da uno degli agenti primari di socializzazione, come la scuola: “i soggetti più a rischio – ribadisce Troina - sono gli studenti, ma a volte anche gli stessi insegnanti sono vittima di questo tipo di comportamento”.



