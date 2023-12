Contro il caro-vita, Gatti: “Entro fine anno, il decreto sull'ICEE” La manovra in seconda lettura, la prossima settimana. Dopo l'incontro con i sindacati, il Segretario alle Finanze, Marco Gatti – al question-time di Palazzo Pubblico – annuncia, per lunedì 11, il confronto sul testo con opposizioni e categorie economiche

Le opposizioni incalzano, chiedono una manovra che metta al centro il tema della lotta al caro vita, con interventi – che reputano al momento assenti - per mitigarne gli effetti. Sullo sfondo, lo sciopero generale del 15 dicembre, proclamato dalle tre sigle sindacali, proprio per le richieste, che ritengono disattese in finanziaria, rispetto alla politica dei redditi. Il Governo apre al confronto su un testo – dice però il Segretario alle Finanze Marco Gatti ospite a Palazzo Pubblico – che non vogliamo stravolgere nell'impostazione”:

“Noi non pensiamo di stravolgere tra la prima e la seconda lettura il provvedimento – prosegue - Abbiamo già fatto un incontro con il sindacato; lunedì ne avremo uno con le opposizioni e con le categorie economiche, per capire rispetto a questa prima lettura se ci sono dei suggerimenti, delle proposte che possono essere valutate nel passaggio in seconda lettura del progetto”.

“Da sempre contrari a fare interventi a pioggia” – ribadisce mentre richiama alcune leve sulle quali si vuole agire, dal riproporzionare di strumenti già esistenti, come il Fondo di Solidarietà; misure per calmierare l'aumento dei tassi di interesse per le famiglie; fino all'attesa introduzione dell'ICEE.

“Ci sono altri temi – prosegue Gatti - che ci sono stati posti dal sindacato, che stiamo approfondendo, su alcuni avremo modo di discuterne con loro nei prossimi giorni... sui quali riteniamo che, per la nostra realtà, per il nostro sistema fiscale, non hanno gli stessi effetti che si possono avere in una realtà dove il sistema fiscale è molto più oppressivo, rispetto al sistema sammarinese. Magari si fanno degli interventi dove si avvantaggiano soltanto alcune classi, che stanno già bene di suo, e magari per chi effettivamente ha delle difficoltà non si riesce a intervenire. Poi c'è il tema dell'ICEE: noi vorremmo, entro la fine dell'anno, emettere il decreto. Perché poi, al di là della normativa, va applicata; e avremo bisogno anche di un periodo di prova, dell'applicazione, di testarlo”.

Nel video, estratti dall'intervento del Segretario alle Finanze Marco Gatti, nel question-time della puntata di Palazzo Pubblico

