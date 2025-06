Convegno NEXT, Pedini Amati: "Il modo migliore per continuare ad avere un ottimo rapporto con l'Italia"

Nel video le interviste al Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati; l'On. Gianluca Caramanna, Consigliere del Ministero del Turismo Repubblica Italiana; la Presidente ENIT, Alessandra Priante.

Appuntamento di risonanza internazionale in Repubblica: al Kursaal il “NEXT – Tourism Innovation Forum”. Concepito nell’ambito delle iniziative del Tavolo Turistico Territoriale “The Lovely Places”, l'evento si è confermato come una piattaforma di valore per l'analisi delle dinamiche emergenti, degli investimenti strategici e delle nuove narrazioni che stanno ridefinendo il settore turistico globale. Organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, ha visto la presenza di istituzioni nazionali e internazionali: grandi ospiti tra amministratori pubblici, professionisti del settore, studiosi, giornalisti, investitori ed influencer. In collegamento il Ministro del Turismo italiano Daniela Santanché per un focus sulla collaborazione tra Italia e San Marino. Eccezionale opportunità di confronto e crescita professionale di elevato profilo, proiettata verso il futuro.

Non nasconde la propria soddisfazione il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, occasione di dialogo per "costruire di nuovo tutti insieme quello che sarà la proposta del turismo futuro dei nostri territori. Ecco, questo è il modo migliore per continuare ad avere un ottimo rapporto con la vicina Italia, - dice - un ottimo rapporto con i territori. L'avevamo messo in campo dal primo minuto, sta continuando, tantissimi ospiti internazionali, la Lectio Magistralis del professor Bernard Cova in ambito turistico, oltre alla possibilità di nuovo e ancora di intercettare investimenti turistici a livello europeo per la Repubblica di San Marino e per i territori limitrofi. Questo è un progetto meramente politico, legato al mondo del turismo, che va avanti da cinque anni e che, devo dire, ogni volta ritrovo persone a fianco a me con grandissimo entusiasmo".

"Ormai viviamo di un turismo che fa sistema, - gli fa eco l'Onorevole Gianluca Caramanna, Consigliere del Ministero del Turismo - quindi un turismo che attraversa l'Emilia-Romagna, la Regione Marche e che ovviamente porta anche a San Marino grandi flussi turistici e ovviamente anche il contrario, chi viene a San Marino spesso si ferma in Emilia-Romagna e nella Regione Marche, ma anche in tutta Italia. Ovviamente un turismo fatto di enogastronomia, di cultura, di storia, di tradizione, un'identità, quella di San Marino, importante, che viene anche studiata dai nostri ragazzi in Italia".

"Per fare turismo c'è bisogno di collaborazione, - conferma la Presidente ENIT, Alessandra Priante - c'è bisogno di sinergia e c'è bisogno di un lavoro comune verso un obiettivo comune. Quello che San Marino è riuscito a fare in questi ultimi anni è proprio questo, lavorare chiaramente innanzitutto con il primo grande paese di confine che è l'Italia e poi in realtà posizionare San Marino al centro di un sistema di collaborazione non solo di paesi piccoli ma di tanti altri in tutto il mondo".

Nel video le interviste al Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati; l'On. Gianluca Caramanna, Consigliere del Ministero del Turismo Repubblica Italiana; la Presidente ENIT, Alessandra Priante.