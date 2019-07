Convenzione Alutitan e gli eventi per il 3 settembre in Congresso di Stato

In mattinata la riunione del Congresso di Stato. Sul tavolo arriva la Convenzione urbanistica con la Società “ALUTITAN SpA, a pochi giorni dall'approvazione dello schema di convenzione in Commissione Politiche Territoriali. Si dà avvio poi allo stabilimento delle relazioni diplomatiche con la Repubblica del Madagascar. Il Governo ha quindi proceduto all'assegnazione di una porzione di terreno di proprietà dell’Eccellentissima Camera alla Giunta di Castello di Faetano per la realizzazione, in località Cà Chiavello, di un’area destinata a sgambamento cani ed addestramento delle Unità cinofile da Soccorso dell’Associazione “Pompieri Senza Frontiere San Marino”. Ci si prepara poi alla Festa della Repubblica, il prossimo 3 settembre: autorizzata la spesa per la realizzazione degli eventi. Momento clou sarà lo spettacolo “Osa” dei danzatori e acrobati volanti “Sonics”, in Campo Bruno Reffi. Via libera, infine, all’organizzazione della manifestazione Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo nel 2020.