PATRIMONIO CULTURALE Convenzione di Faro, Associazione Emma Rossi ne ricorda il valore Il Consiglio Grande e Generale ne ha deliberato all’unanimità la ratifica

È una convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, meglio nota come Convenzione di Faro. Adottata nel 2005, in vigore dal 2011. Ad oggi, 24 stati membri del COE l'hanno ratificata. San Marino potrebbe così essere il 25esimo Paese ad implementarla. E arriva la soddisfazione dell'Associazione Emma Rossi, da tempo attiva nel promuoverne il recepimento, ricorda il lungo percorso: dalla presentazione dell'istanza d'Arengo, la sottoscrizione nel 2006, fino alla sua approvazione in Aula nel 2021.

Proprio l'Associazione - che negli anni è stata pungolo presso le Istituzioni per arrivare alla ratifica e oggi ne auspica un deposito sollecito - sottolinea il valore di un traguardo: “indicativo di una accresciuta sensibilità rispetto al valore del patrimonio culturale e alla necessità di custodirlo e valorizzarlo, ma è anche uno strumento in più – dice - cui richiamarsi per costruire azioni concrete e mirate, incoraggiare la partecipazione della società civile e promuovere un approccio integrato, unendo iniziative legate all’identità culturale, al paesaggio naturale e agli ecosistemi biologici, per rafforzare il senso di appartenenza delle persone, promuovendo la responsabilità condivisa per l’ambiente”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: