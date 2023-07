“Convinto del fuoco amico”, Pedini Amati sulla richiesta d'archiviazione a Lucca

Il segretario Pedini Amati commenta la richiesta d'archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Lucca in merito ad un suo presunto coinvolgimento in un fatto da cui è scaturita un'indagine per lesioni. “Unendo i puntini – dichiara il segretario – è chiaro che vi siano anche mandanti politici”.

Nel video l'intervista integrale di Luca Salvatori al segretario al Turismo Federico Pedini Amati

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: