Cop26: conclusa la missione della Reggenza e del Segretario agli Esteri. Giornate ricche di incontri bilaterali

Conclusa la missione della Reggenza e del Segretario di Stato agli Esteri alla Cop26. Giornate ricche di incontri bilaterali. L'onore e la responsabilità di parlare di fronte ad una platea mondiale, chiamando a raccolta proprio i piccoli Stati per unire gli sforzi volti ad implementare iniziative comuni per dare un contributo più solido e sostanziale a livello multilaterale. La Reggenza lascia Glasgow portando con sé un saldo ampiamente positivo per gli incontri condotti e le relazioni intrecciate. Rapporti privilegiati con i Paesi dell'area balcanica. Nel confronto con il Montenegro concordata per marzo una visita ufficiale sul Titano del Primo Ministro Milo Djukanovic. Sempre stretto il legame con la Croazia: per i tratti storico-culturali comuni e per la collaborazione costante sui temi europei. Emersa la volontà di rafforzare la cooperazione su più fronti anche dopo il confronto con il Primo Ministro albanese, Edi Rama.









San Marino e Regno Unito, relazioni bilaterali che nell'ultimo periodo hanno subito un'accelerazione: il dialogo si intensifica sulle iniziative che San Marino sta mettendo in atto a favore dell’ambiente a livello interno. Ma San Marino guarda anche al Medio Oriente: la delegazione si è intrattenuta a colloquio con diversi rappresentanti di Governo del Kuwait, tra cui il Principe e Primo Ministro Sabah Al-Khalid. “Le parti hanno riconosciuto l’importanza della collaborazione tra gli Stati di piccole dimensioni, non solo in ambito di sostenibilità ambientale ma anche prospettando una generale cooperazione tecnica in ambito economico e commerciale”. Scambi proficui inoltre con Maldive, Togo, Sri Lanka, Santa Sede, Monaco e Andorra. Insomma la possibilità di interloquire fattivamente con numerosi leader politici, tra cui spicca il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden il quale, a margine del ricevimento reale al Kelvingrove Museum di Glasgow, ha voluto immortalare con un selfie proprio l’incontro con la Reggenza e il Segretario agli Esteri, Beccari, a dimostrazione delle solide relazioni tra i due Paesi da oltre un secolo. Un momento di amicizia e simpatia immortalato dal fotografo ufficiale del Governo inglese, Andrew Parson.

Comincia oggi invece la missione a Glasgow del Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti: in mattinata l'evento organizzato dall'UNECE con Norman Foster e John Kerry alla presenza dei Sindaci delle principali capitali. Nell'occasione si è parlato dell'importanza del ruolo delle città post pandemia e le possibili strategie urbane da adottare per rendere le città più sicure, inclusive, verdi e resilienti. Canti ha invitato Lord Foster alla 83esima Commissione sullo sviluppo Urbano dell'Onu che la Repubblica di San Marino sta organizzando per Ottobre 2022.