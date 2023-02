Cordoglio e aiuti, i messaggi delle più alte cariche dello Stato di San Marino a Turchia e Siria

In un accorato messaggio i Capitani Reggenti si sono fatti interpreti dei sentimenti di vicinanza e solidarietà di tutti i sammarinesi, nei confronti della popolazione turca e siriana. Anche il Segretario Luca Beccari ha indirizzato all'omologo turco un messaggio di cordoglio: “il nostro pensiero va alle tante famiglie private dei propri cari, - ha scritto - al lavoro di chi sta cercando di salvare vite umane e a coloro che dovranno farsi carico della ricostruzione”.

In conferenza stampa i Segretari all'Industria Righi ed alla Giustizia, Ugolini, hanno assicurato a nome del Congresso che San Marino metterà in campo tutto l'aiuto possibile. Si è poi proceduto per punti, a partire dal fronte dei rincari energetici. Sul provvedimento per calmierare i prezzi proseguono i confronti così come prosegue lo sforzo di rendere maggiormente autonoma la Repubblica dal punto di vista energetico. Il Segretario alla Giustizia Ugolini ha annunciato l'adozione del progetto di legge sulla durata ragionevole del processo: "Una legge importante - ha detto - affinché ci possano essere accelerazioni in tutte le fasi processuali così da evitare ricorsi alla Corte Europea di Strasburgo".

