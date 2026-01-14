Cordoglio unanime del mondo politico per la morte di Valeria Fedeli

La politica italiana perde Valeria Fedeli, 76 anni, sindacalista e ministra dell'Istruzione col governo Gentiloni. Aveva ricoperto anche la carica di vicepresidente del Senato.

Unanime il cordoglio del mondo politico, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Il suo lungo impegno sindacale e politico, con costante attenzione ai traguardi di parità tra donna e uomo, è stato sempre caratterizzato da passione civile, capacità di dialogo e alto senso delle istituzioni". Per la presidente del Consiglio Meloni, “ha sempre vissuto con convinzione e passione il suo impegno in politica, nel mondo della scuola e del sindacalismo”. Per la segretaria del Pd Schlein è una “enorme perdita per tutta la comunità democratica”. Anche il sindaco di Roma, Gualtieri, parla di perdita molto dolorosa: “Se ne va una donna straordinaria, un'amica – scrive – una personalità di grande spessore politico e umano”. La camera ardente sarà allestita domani in Campidoglio, con l'apertura al pubblico.

E proprio il Campidoglio, venerdì pomeriggio, dovrebbe fare da teatro ad una grande manifestazione del movimento di protesta iraniano “Donne vita e libertà”: si stanno preparando la segretaria Pd Schlein, i leader di Alleanza Verdi-Sinistra Bonelli e Fratoianni e il segretario di Più Europa Magi. E' certa la partecipazione di una rappresentanza anche del M5S, mentre Conte non è confermato. Tutto questo mentre il ministro degli Esteri Tajani, che ieri in Parlamento ha parlato delle crisi in Venezuela e Iran, ma anche della tragedia svizzera di Crans-Montana, in serata ha anche convocato l'ambasciatore iraniano alla Farnesina, mossa analoga a quella di molti altri Stati europei. In un convegno sul turismo, il ministro Salvini ha riparlato dei balneari.

