Coreper, Bulgaria e Medio Oriente: Commissione Esteri tra diplomazia e scontro politico

Una seduta a tratti tesa, su ciò che più preme a San Marino: l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, il veto bulgaro, e l'8 giugno — data in cui il Coreper tornerà ad esaminare il dossier. Ad aprire i lavori il presidente, Michele Muratori, che annuncia l’avvio della candidatura di San Marino come osservatore al COSAC, vista dalla Commissione come un ulteriore passo nel percorso di integrazione europea.

Prende poi la parola il Segretario agli Esteri Luca Beccari, che parla chiaro: la Bulgaria mantiene la sua riserva, ma senza una posizione ufficiale di chiusura. La Presidenza cipriota ha deciso di alzare il livello, portando il fascicolo direttamente ai Rappresentanti Permanenti dei 27, nel tentativo di superare lo stallo. "Siamo in presenza di una posizione di attesa e valutazione — afferma — La vera notizia è che si va al Coreper. Dire che ieri hanno votato contro è pura disinformazione."

Ed è proprio sul fronte interno che alza la voce con più forza. Dopo la circolazione di voci su una presunta trattativa da 60 milioni con gli investitori bulgari, sfociata in un'interpellanza parlamentare di Domani Motus Liberi, Beccari non usa mezzi termini: "Si è veramente toccato il fondo”, parlando di mistificazioni lesive del percorso di San Marino e della dignità di chi ci lavora ogni giorno. Ancora più duro Lorenzo Bugli del Pdcs: "Quell'interpellanza è vergognosa. Non chiede informazioni: accusa. Fa passare San Marino per un Paese sommerso dalla corruzione. Non è così che si fa politica, specialmente da chi si definisce patriottico e dice di amare lo Stato." Fabio Righi di Domani Motus Liberi difende il diritto dell'opposizione a fare domande: "Noi continueremo a chiedere chiarimenti. Non siamo contro l'Europa." Ma rimane isolato: nella stessa opposizione Gian Matteo Zeppa di Rete prende le distanze da ricostruzioni prive di riscontri e invita tutte le forze politiche a evitare informazioni non verificate che possano nuocere alla credibilità internazionale della Repubblica. Maria Luisa Berti di Alleanza Riformista invita a una gestione "corale" del dossier, mentre Dalibor Riccardi (Libera) e Matteo Rossi (PSD) esprimono fiducia nel lavoro diplomatico in corso, richiamando tutte le forze politiche a senso di responsabilità. Nicola Renzi di Repubblica Futura conferma il sostegno all'accordo, ma avverte: "Se la riserva bulgara dovesse permanere oltre la presidenza cipriota, servirà una valutazione politica profonda." Beccari chiude con una consapevolezza che vale come appello a tutto il sistema-Paese: "Questa è una battuta d'arresto in un negoziato complesso. Ma conta come la gestiamo." L'8 giugno si avvicina. San Marino ci arriva con il lavoro dei suoi diplomatici, il sostegno del Parlamento italiano e delle istituzioni europee. E con la speranza che, almeno su questo, il Paese sappia fare quadrato.

Arrivano intanto buone notizie sul sistema di ingressi/uscite dell'Unione Europea: nei principali aeroporti del continente i sammarinesi possono accedere alle corsie riservate ai cittadini comunitari. Risultato atteso da anni.

La seduta affronta anche altri temi internazionali come la situazione in Medio Oriente. Sulla flottiglia intercettata dalla Marina israeliana il 19 maggio, con navi battenti bandiera sammarinese, il Segretario precisa che una sola imbarcazione è stata abbordata e nessun cittadino sammarinese era a bordo. Ma il paese ha reagito: "Ho contestato immediatamente la violazione dello Stato di bandiera”, ribadendo la condanna per il trattamento riservato alle persone fermate. Sul tema Antonella Mularoni, Nicola Renzi, Gian Matteo Zeppa e Dalibor Riccardi chiedono una posizione sempre più netta a tutela dei diritti umani e della popolazione palestinese. "La nostra posizione sulla Palestina – ha aggiunto Beccari - è esemplare: abbiamo riconosciuto lo Stato palestinese e denunciato il genocidio in tempi non sospetti."







