Coreper: l'Accordo Ue con San Marino e Andorra slitta al 10 giugno

C’era attesa a San Marino per l’esame, previsto oggi al Coreper di Bruxelles, del dossier sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Tuttavia, pur figurando all’ordine del giorno, il punto non sarebbe stato affrontato e la prossima data utile potrebbe essere mercoledì 10 giugno. È quanto emerge da feedback informali circolati nelle ultime ore negli ambienti politici sammarinesi.

Intanto il sito andorrano 'La Veu Llure', che segue da vicino il dossier in quanto coinvolge direttamente anche il piccolo principato pirenaico, riferisce, in maniera più tranchant, di un “Ulteriore rinvio da parte dell’Unione Europea delle fasi finali dell’accordo”. Citando fonti qualificate, la testata sottolinea come l’incontro odierno non sia servito a superare gli ostacoli che continuano a incidere sul processo di approvazione, mantenendo quindi un quadro di incertezza sui prossimi passaggi necessari prima della validazione definitiva del testo.

Secondo la ricostruzione, il nodo risiede in particolare nella natura “mista” dell’accordo, che comporta il coinvolgimento e l’approvazione di tutti gli Stati membri nelle diverse fasi procedurali. “Una complessità istituzionale che – scrive 'La Veu Llure' - ha trasformato il percorso in una trattativa lunga e soggetta a molteplici passaggi politici”.

Nell'articolo non si fa menzione della riserva precedentemente avanzata dalla Bulgaria nei confronti di San Marino dove si confida nell'appuntamento Coreper del 10 giugno. Nel frattempo – come precisato nei giorni scorsi dalla Segreteria Affari Esteri - proseguono le interlocuzioni diplomatiche, finalizzate a superare gli ostacoli che rallentano la prosecuzione dell'iter verso la firma.







