Coronavirus: attesa per il nuovo decreto, tra misure economiche e mobilità delle persone.

C'è attesa per l'uscita di un nuovo decreto che dovrebbe affrontare due macro-tematiche: quella economica e quella relativa alla mobilità delle persone. Al momento si è ancora in una fase di elaborazione e il testo è atteso al massimo entro domani.

Dopo il Congresso di Stato di questa mattina, nel pomeriggio si è svolto il confronto a distanza tra l'esecutivo e le parti sociali ed economiche. Si è quindi ragionato su una serie di proposte. Al momento, sembra esclusa la riapertura delle attività. Si sta, però, lavorando per dare la possibilità di vendere a distanza. In merito agli spostamenti delle persone, si parla di un possibile allentamento delle misure, anche se in modo molto limitato.

Sullo sfondo restano le indicazioni che arrivano dalle istituzioni sanitarie. "Dovremo imparare a convivere con questo virus, il problema è tutt'altro che superato", ha ribadito il segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta.



