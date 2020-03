Coronavirus, Civico10 critica l'esecutivo: "Il Governo naviga a vista"

Sulla questione Coronavirus, a livello politico Civico10 critica l'esecutivo. Secondo la forza di opposizione, il Governo “naviga a vista”. “Prima annuncia un doppio caso”, scrive Civico in una nota – poi ritratta, prima blocca i lavori consiliari e poi ritratta”. Stessa cosa, si legge, per i “piani di intervento” soprattutto per il comparto turistico “in difficoltà”. “Questa delicata fase – prosegue - va gestita con responsabilità e organizzazione”. Civico10 esprime il “massimo supporto e ringraziamento” a medici, infermieri e operatori sanitari e sollecita il Governo ad essere “maggiormente operativo e più efficace specialmente nella comunicazione”.



