Coronavirus: Domani Motus Liberi chiede di riaprire tutte le attività in modo "intelligente"

All'indomani del nuovo decreto, Domani Motus Liberi spinge per una riapertura “quanto prima” di tutte le attività in modo “intelligente”, tenendo conto del fatto che per periodo dovremo convivere con il virus. Si rivolge a “tutte le parti in causa”, dalle forze politiche coinvolte nel processo decisionale a quelle economiche. In una nota il partito di maggioranza scrive di essersi battuto “contro tutto e tutti per impedire che si procedesse con la chiusura totale delle attività”. Il contagio, sostiene Domani Motus Liberi, avviene in larga parte in ambito familiare e non lavorativo.

“In mancanza – sostiene - di finanziamenti internazionali”, la soluzione è quella di ripartire. La forza di governo giudica positivamente il decreto emanato dallo stesso esecutivo, ma manca ancora “un provvedimento concreto relativo ad interventi a sostegno di cittadini ed imprese in materia fiscale e contributiva” che tenga, però, conto della disponibilità delle casse dello Stato.

Partito e Segreteria di Stato all'Industria fanno sapere di essere al lavoro perché il provvedimento venga alla luce in tempi veloci e “senza ulteriori ritardi evitabili”, pur riconoscendo la difficoltà nel trovare la “necessaria condivisione”. “Prima o poi dovremo essere ascoltati”, scrivono. “Questo deve essere il tempo della determinazione”, sottolinea Domani Motus Liberi.