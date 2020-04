Coronavirus: Governo studia misure di supporto alle attività economiche

Coronavirus: Governo studia misure di supporto alle attività economiche.

Questa mattina una nuova riunione del Congresso di Stato. Uno degli elementi al centro del dibattito politico è quello delle misure che saranno emanate per supportare le attività economiche. C'è infatti attesa per avere conferme sui possibili interventi che dovrebbero essere contenuti in un nuovo decreto emanato dall'esecutivo per fronteggiare l'emergenza in corso.



