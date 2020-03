Coronavirus: il punto con il Segretario Tonnini, si pensa a fondi da organismi internazionali

Il Segretario agli Interni

Nel pieno dell'emergenza Coronavirus anche a San Marino il segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini, torna a chiedere la collaborazione dei cittadini per limitare i contatti interpersonali. Ma la popolazione sta "rispondendo molto bene", precisa Tonnini. In un'intervista a Rtv, la responsabile degli Affari Interni parla delle misure in vigore e della loro importanza e della possibilità di accedere a fondi da organismi internazionali per far fronte all'emergenza.

Nel video, l'intervista ad Elena Tonnini, segretario di Stato Interni