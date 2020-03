Coronavirus: Libera interpella il Governo su una serie di aspetti sanitari

Libera interpella il Congresso di Stato su una serie di aspetti legati alla gestione dell'emergenza sanitaria in corso. La forza di minoranza ringrazia medici, operatori sanitari e ogni persona impegnata in questo periodo e, allo stesso tempo, chiede chiarimenti relativamente alla filiera di approvvigionamento dei presidi sanitari e dei kit igienici utilizzati come mascherine, camici e gel igienizzante. Domanda, poi, informazioni sulla filiera di approvvigionamento dei tamponi, su quanti respiratori siano presenti in ospedale e se corrisponda al vero "che c'erano le condizioni per poter avere ventilatori polmonari dalla Cina e, se sì, per quale motivo non si è dato seguito, eventualmente, a tale opportunità". Tra i diversi punti, anche la richiesta di delucidazioni sul numero di posti letto in ospedale, sulle modalità per ricavare gli spazi necessari all'isolamento dei malati e se sia stato svolto uno studio verificando quali siano le zone o le persone più a rischio.

