Coronavirus, nuovo protocollo della cerimonia d'insediamento dei Capitani Reggenti

Le misure in materia di sanità pubblica impongono un nuovo protocollo per la cerimonia d'insediamento dei Capitani Reggenti del 1° aprile. Si svolgerà dalle 11 alle 12,30 e solo a Palazzo Pubblico. Nella Sala del Consiglio Grande e Generale, nel rispetto delle distanze, siederanno i rappresentanti delle autorità ed i familiari dei Capitani Reggenti. Qui i Capitani Reggenti eletti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani pronunceranno il discorso d'ingresso e riceveranno i Collari di Gran Maestro dell'ordine di San Marino (il passaggio dei Collari dovrà avvenire in ottemperanza alle misure in materia di contrasto all'epidemia da Covid-19) . L'Inno nazionale verrà eseguito in audio registrazione.

