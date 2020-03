1° APRILE Coronavirus, nuovo protocollo della cerimonia d'insediamento dei Capitani Reggenti

Coronavirus, nuovo protocollo della cerimonia d'insediamento dei Capitani Reggenti.

Le misure in materia di sanità pubblica impongono un nuovo protocollo per la cerimonia d'insediamento dei Capitani Reggenti del 1° aprile. Si svolgerà dalle 11 alle 12,30 e solo a Palazzo Pubblico. Nella Sala del Consiglio Grande e Generale, nel rispetto delle distanze, siederanno i rappresentanti delle autorità ed i familiari dei Capitani Reggenti. Qui i Capitani Reggenti eletti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani pronunceranno il discorso d'ingresso e riceveranno i Collari di Gran Maestro dell'ordine di San Marino (il passaggio dei Collari dovrà avvenire in ottemperanza alle misure in materia di contrasto all'epidemia da Covid-19) . L'Inno nazionale verrà eseguito in audio registrazione.

Nel link il comunicato stampa del Dipartimento Affari Esteri

