Coronavirus: segretario Gatti, "Si parte da 516 euro per le famiglie più in difficoltà"

Per approfondire alcuni aspetti del decreto il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti è intervento nel Tg San Marino via Skype per parlare di reddito minimo pro capite per le famiglie. "A bilancio si parte da un minimo di 516 euro a nucleo famigliare, ha spiegato, in situazioni di di difficoltà legate alle disposizioni decise per l'emergenza coronavirus. Cui vanno aggiunti 150 euro per il coniuge e altri 50 euro per ogni componente del nucleo famigliare". Le altre misure, ha poi spiegato il responsabile alle Finanze, sono condizionate a reali fattori di bisogno e a redditi inferiori ai 10mila euro.

Sentiamo Marco Gatti, Segretario Finanze

