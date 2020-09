Coronavirus: Svizzera toglie quarantena per arrivi da San Marino

La Repubblica di san Marino esce dalla lista dei Paesi per cui sono necessarie precauzioni sanitarie particolari all'ingresso in Svizzera. Lo comunicano, in una nota, la Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri del Titano che accollgono "con soddisfazione" la decisione elvetica. A partire da oggi, viene spiegato, chi proviene da San Marino non avrà più l'obbligo di quarantena. Il risultato, viene sottolineato, è frutto della collaborazione tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, il Dipartimento Affari Esteri e le Rappresentanze diplomatiche in Svizzera con le Autorità elvetiche, "le quali hanno convenuto che i nuovi numeri relativi ai contagi nella Repubblica di San Marino, opportunamente trasmessi - chiosano dal Titano - non giustifichino al momento misure sanitarie particolari necessarie all'ingresso nel Paese".