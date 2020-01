Corpi di Polizia, RF auspica rapida riorganizzazione

Corpi di Polizia, RF auspica rapida riorganizzazione.

Repubblica Futura plaude alla ratifica dei decreti – uno sul regolamento per l'uso delle armi in dotazione a Gendarmeria e Guardia di Rocca, l'altro sulle modifiche al regolamento della Guardia di Rocca – emanati – ricorda dal governo uscente. Ricorda come i Corpi, insieme alla Polizia Civile, siano fattore fondamentale per il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini, e come sia necessario dotagli di strumenti per svolgere le proprie funzioni, auspicando altresì una riorganizzazione rapida di tutti i Corpi di polizia per una gestione coordinata e una operatività efficiente.



I più letti della settimana: